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Источник: «Лидс» продолжает следить за Гайчем

15:58
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжает входить в сферу интересов «Лидса», сообщает El Intransigente.

21-летний нападающий интересен главному тренеру английского клуба Марсело Бьельсе. В «Лидсе» понимают, что сейчас трансфер аргентинца невозможен. Тем не менее, новичок АПЛ продолжит следить за игроком.

Напомним, что Гайч в это межсезонье перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо». По информации СМИ, аргентинский клуб принял предложение в размере 8,5 миллиона евро и 20 процентов с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере 900 тысяч в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — 30 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

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