Источник: два игрока «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» устроили драку на одной из тренировок английской команды, утверждает The Sun.

Два игрока «красных дьяволов», чьи имена не уточняются, во время тренировки накинулись друг на друга с кулаками. Партнерам пришлось разнимать футболистов, после чего тренировка была досрочно завершена, а все игроки были отправлены в раздевалку.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Со следующего сезона с командой будет работать Эрик тен Хаг.