«Арсенал» готовит предложение по покупке Габриэла Жезуса у «Манчестер Сити»

«Арсенал» хочет купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Лондонский клуб готов предложение по трансферу 25-летнего бразильца, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Жезус изъявил желание сменить клуб, так как считает, что после прихода в клуб Эрлина Холанна он займет место на скамейке запасных.

«Горожане» хотят получить за своего нападающего 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.