Источник: "Челси" предложил Хадсон-Одои контракт с зарплатой 5 миллионов фунтов в год

"Челси" намерен удержать в команде вингера Каллума Хадсон-Одои. По информации источника, руководство клуба предложило 18-летнему футболисту новый контракт.

По новому соглашению зарплата Хадсон-Одои составит 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 5,2 миллиона в год). В составе "Челси" такая зарплата у Педро, Антонио Рюдигера и Гэри Кэйхилла. Текущий контракт англичанина рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне на счету Каллума Хадсон-Одои 24 матча за синих во всех турнирах, 6 голов и 6 результативных передач. На прошлой неделе футболист дебютировал в составе сборной Англии.