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«Интер» предложит за Мойзе Кина 25 миллионов фунтов

10:48

«Интер» предложит «Эвертону» 25 миллионов фунтов за нападающего Мойзе Кина, сообщает Daily Express.

20-летний итальянец, перешедший в английский клуб прошлым летом, недоволен своим положением и испытывает проблемы с адаптацией, в связи с чем хочет вернуться на родину. Также, источник сообщает, что форвард хочет получить игровую практику, так как надеется попасть в заявку сборной Италии на Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

На счету Кина 1 гол и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Эвертон» в сезоне-2019/20, в основном футболист выходил на поле со скамейки запасных. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 22,5 миллиона фунтов. «Эвертон» купил игрока у «Ювентуса» летом 2019 года за 24,75 миллиона фунтов.

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