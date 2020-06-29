«Интер» может обменять Шкриньяра на Агуэро

Руководство «Интера» хочет обменять защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Calciomercato.it. Сделка может состояться по окончании текущего сезона.

Также трансфер Шкриньяра рассматривает «Реал». «Интер» оценивает 25-летнего словака в 70 миллионов евро. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Агуэро 23 гола и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Манчестер Сити» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего аргентинца в 52 миллиона евро.