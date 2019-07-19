Игроки "Ньюкасла" стали участниками ночной драки

Футболисты "Ньюкасла" полузащитник Джонджо Шелви и голкипер Карл Дарлоу оказались вовлечены в драку на улице, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел незадолго до вылета команды в Китай для участия в предсезонном турне. Конфликт начался после того, как кто-то нецензурно оскорбил Шелви из-за отсутствия волос на голове, а 27-летний футболист ответил обидчику. Завязалась драка, в ходе которой Дарлоу ударил другого человека в спину.

Английский клуб не стал комментировать ситуацию, но заявил, что проведет расследование. Полицию в тот вечер участники драки вызывать не стали. Шелви с является самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла" с зарплатой 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю.