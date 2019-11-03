Игроки «Эвертона» успокаивали Сона в раздевалке «Тоттенхэма»

«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. На 79-й минуте встречи полузащитник «ирисок» Андре Гомеш получил перелом правой ноги после фола со стороны форварда «шпор» Сон Хын Мина и столкновения с защитником Сержа Орье.

По информации The Sun, игроки «Эвертона», включая защитника Шеймуса Коулмана, зашли в раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сон Хын Мина. Кореец был шокирован и сильно переживал, когда увидел вывернутую ногу 26-летнего Гомеша. Футболисты выразили слова поддержки форварду.

Son 'in Spurs changing room in tears refusing to lift head' after Gomes horror injury #EVETOT https://t.co/iHZ8Qh40l4 — The Sun Football ? (@TheSunFootball) November 3, 2019

Страшная травма Гомеша. Сон заплакал, увидев последствия своего фола