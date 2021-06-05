Защитник Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона в Англии

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш получил награду лучшему игроку сезона-2020/21 в английской премьер-лиге.

Также на звание претендовали полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

24-летний Диаш в этом сезоне провел 32 матча в чемпионате, в которых забил один гол. В «Ман Сити» он перешел в прошлом году из «Бенфики». Сумма трансфера составила порядка 68 миллионов евро. Контракт португальца рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром лиги в прошедшем сезоне (23 гола и 14 передач).