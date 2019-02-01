Игроки "Челси" обозлились на Сарри из-за слишком интенсивных тренировок

Итальянский специалист заставляет своих футболистов тренироваться по утрам в дни вечерних матчей, сообщает The Evening Standart.

То же самое случилось и перед сенсационным поражением "синих" от "Борнмута" со счетом 0:4. Отмечается, что, несмотря на то, что игроки основного состава уже не раз выражали свое недовольство, Сарри вовсе не думает прекращать эту практику.

Поражение от "Борнмута" стало самым крупным для "Челси" в АПЛ за последние два десятилетия. На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков после 24 туров.

Следующий матч подопечные Сарри сыграют в субботу, 2 февраля. На "Стэмфорд Бридж" они примут "Хаддерсфилд". Встреча начнется в 18:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

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