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Игрок «Вулверхэмптона» призвал соблюдать самоизоляцию и отправился на вечеринку с участницами телешоу

03:38
Морган Гиббс-Уайт. Фото Instagram
Морган Гиббс-Уайт. Фото Instagram
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббс-Уайт на своей странице в Instagram обратился к фанатам с просьбой не выходить из дома, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Через несколько часов в Snapchat появился видеоролик с вечерники в честь участниц шоу «Остров любви», на котором присуствовал футболист. Клуб планирует провести расследование по этому инциденту.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 12 на 13 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 330 008 человек. Умерших — 291 911, выздоровевших — 1 575 554.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

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