Игрок "Лестера" оштрафован на 5000 фунтов за твиты о женском футболе в 2013-2014 годах

Полузащитник "Лестера" Хамза Чудхури был оштрафован на 5000 фунтов за неподобающее поведение, сообщает Sky Sports. Такое наказание он получил от Футбольной ассоциации Англии. Кроме того, ему предложено пройти образовательный курс.

Сообщается, что в 2013 и 2014 годах полузащитник, которому сейчас 21 год, высказывался в Твиттере о женском футболе, используя расистские выражения. Футболист также был предупрежден о недопустимости дальнейших нарушений.

Его записи в социальной сети касались этнической принадлежности и расы. Футболист уже извинился за свое поведение. Также ранее сообщалось, что клуб не будет применять к нему дополнительное наказание.

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