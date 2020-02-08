Игало не полетит с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Испанию из-за ситуации с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, где будет тренироваться форвард Одион Игало.

Команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.

— Одион останется в Манчестере, потому что он прибыл из Китая в последние 14 дней, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. - Из-за ситуации с коронавирусом в Китае мы не уверены, будет ли ему разрешено вернуться в Англию, если он снова покинет страну. Поэтому он остается здесь, работая с личным тренером по индивидуальной программе.

Конечно, ему, возможно, понравилось бы познакомиться с игроками и узнать их, но мы не хотим рисковать из-за возможного ужесточения пограничных ограничений.