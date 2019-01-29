Хосеп Гвардьола: "Нужно заставить "Ливерпуль" почувствовать, что "Сити" рядом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о главной цели своей команды на ближайшие матчи чемпионата Англии.

- Совершенно неважно, сумеем ли мы побить наш прошлогодний рекорд по количеству набранных очков (101 балл в 38 турах АПЛ - прим. ред.). Но нам нужно выиграть много матчей, - приводит слова Гвардьолы Goal.com. - "Ливерпуль" не должен потерять много очков. Не знаю, что нам делать. Уверен, что мы должны выиграть как можно больше матчей. "Сити" постарается увязаться за "Ливерпулем". Раньше для того, чтобы выиграть чемпионат, достаточно было набрать 85, 87 или 89 очков. Сейчас необходимый минимум составляет 90.

Не знаю, о чем сейчас думают в "Ливерпуле", я не нахожусь в раздевалке Клоппа. Все, что мы можем сделать - постоянно выигрывать и заставить их почувствовать, что "Сити" находится рядом.

После 23 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу с 60 набранными очками. "Манчестер Сити" находится на втором месте, оставая от "красных" на четыре балла.

Турнирная таблица АПЛ