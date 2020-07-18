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Хосеп Гвардьола: «Не сомневаюсь, что Тиагу Алькантара способен заиграть в АПЛ»

09:46
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары в один из клубов АПЛ. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 29-летний испанец планирует уйти в «Ливерпуль».

— Не сомневаюсь, что Тиагу может заиграть в АПЛ, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Он ведь выступал за «Барселону» и «Баварию», так что ему по силам проявить себя в Англии. Тиагу — исключительный футболист, я уверен в его способностях. Впрочем, я ничего не знаю о его ближайших планах.

Гвардьола работал с Алькантарой в «Барселоне» и «Баварии».

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