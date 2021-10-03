Клопп: «Когда услышал свисток на перерыв, был более чем доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:2).

«Крайне посредственный первый тайм в нашем исполнении. Может, даже хуже... Мы играли слишком пассивно как с мячом, так и без него, действовали ровно так, как надо «Ман Сити». Это худший первый тайм из тех, что мы против них проводили.

Когда я услышал свисток на перерыв, я был более чем доволен. Нам многое надо было изменить.

Во втором тайме все было совсем иначе. Если бы мы сегодня сыграли только второй тайм, я бы думал о победе, но, учитывая первый тайм, я доволен и одним очком», — цитирует Клоппа BBC.