Холанн, Эдегор и Сака — в числе номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

АПЛ опубликовала список игроков, которые претендуют на звание лучшего молодого игрока сезона.

На награду претендуют Свен Ботман, Александр Исак (оба «Ньюкасл»), Мойзес Кайседо, Алексис Макаллистер (оба «Брайтон»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли (все «Арсенал»).

Номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ. Фото Соцсети

Победителя выберут болельщики и эксперты. Ранее Холанн, Эдегор и Сака попали в число претендентов на награду лучшему игроку сезона.