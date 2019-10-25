72-летний Ходжсон стал почетным доктором Гринвичского университета
12:34
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон получил почетную докторскую степень в Гринвичском университете, информирует пресс-служба клуба из Кройдона.
«Поздравляю, босс!» — написано в Twitter «Пэлас».
72-летний Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с 2017-го. «Орлы» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками.
? Roy Hodgson received an honorary doctorate from the University of Greenwich yesterday.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 25, 2019
Congratulations, boss!#CPFC pic.twitter.com/mvkLyZdSve
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