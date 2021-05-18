Ходжсон покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» после окончания сезона
13:43
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает 18 мая официальный сайт клуба.
Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с сентября 2017 года.
«Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю