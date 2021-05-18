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Ходжсон покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» после окончания сезона

13:43
Рой Ходжсон. Фото ФК «Кристал Пэлас».
Рой Ходжсон. Фото ФК «Кристал Пэлас».
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает 18 мая официальный сайт клуба.

Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с сентября 2017 года.

«Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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