Ходжсон покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас» после окончания сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает 18 мая официальный сайт клуба.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.



Thank you for everything, Roy ??? — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2021

Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с сентября 2017 года.

«Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.