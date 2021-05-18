Артета высоко отозвался о Давиде Луисе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу желания защитника Давида Луиса покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

«Луис выиграл все, что можно. Он заслужил право на такое решение своими человеческими качествами. Для меня было честью работать с ним 18 месяцев. Я получил удовольствие от нашего сотрудничества. Думаю, мы хорошо поладили», — цитирует Артету Goal.

В составе «Арсенала» Луис выступает с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 20 матчей за команду, отметившись голом.