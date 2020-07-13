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«Хочу год ничего не делать». Клопп рассказал, чем займется после «Ливерпуля»

13 июля 2020, 03:25
Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп. Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее. Ранее мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

— Я определенно вернусь жить в Германию по завершении карьеры, — цитирует специалиста SMR. — Наверное, в Майнц. Четыре года в «Ливерпуле». Затем хочу ничего не делать в течение года. Буду делать то, что хочу. Может, клуб, сборная, или вообще ничего не буду делать. За пять лет в мире все может измениться.

Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года. В прошлом году он выиграл Лигу чемпионов.

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