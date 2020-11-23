Хендерсон просит «Манчестер Юнайтед» отпустить его в аренду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 23-летний англичанин планирует попросить клуб отпустить его в аренду, сообщает The Telegraph.

Интерес к Хендерсону проявляют «Лидс» и «Брайтон». Отметим, что желание Хендерсона покинуть «Ман Юнайтед» связано с отсутствием игровой практики, которая ему необходима для попадания в заявку сборной Англии на чемпионат Европы.

23-летний голкипер в нынешнем сезоне сыграл лишь три матча за «МЮ». Хендерсон является воспитанником «Юнайтед», а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.