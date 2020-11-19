Хедира заявил, что мечтает играть в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии.

— В детстве моей мечтой было поиграть в АПЛ, — приводит Sky Germany слова Хедиры. — В целом, я доволен своей карьерой, но одной вещи все же не хватает. Я всегда мечтал о чемпионате Англии, но эта мечта пока не сбылась. Я смотреть очень много матчей АПЛ в молодости, и сейчас тоже продолжаю следить за лигой. Мне всегда нравилось играть против английских команд в Лиге чемпионов. Атмосфера и стиль футбола этих команд меня всегда впечатляли. Если мечта сбудется, то для меня будет честью выступать в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Хедира ни разу не появлялся в составе «Ювентуса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего немца в 4 миллиона евро.