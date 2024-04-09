Хави Гарсия выбрал между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал, какой клуб в его карьере был важнее «Реал» или «Манчестер Сити».

«Я приехал в Мадрид в 14 лет, а уехал в 22. Этот этап стал для меня большим событием. Опыт «Манчестера» был драгоценным и позволил мне осуществить мою мечту, сыграть в АПЛ, но «Реал» дал мне все. Они сформировали меня как футболиста и как личность, и я многим им обязан. Меня больше тянет в Мадрид», — цитирует Гарсию As.

37-летний хавбек — воспитанник академии «Реала». За мадридцев он играл с 2008 по 2009 год. Всего за команду он провел 32 матча и сделал 2 результативные передача.

В составе «Сити» полузащитник играл с 2012 по 2014 год. В составе английского клуба он провел 53 матча, забив 2 гола.