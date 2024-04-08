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Сегодня, 16:16

С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил

Руслан Минаев
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С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил, сообщает пресс-служба клуба.

«Ирисок» наказали за нарушение правил АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию. Штраф касается трехлетнего периода, который завершился в сезоне-2022/23.

«Клуб и его законные представители начали подготовку к обжалованию решения комиссии (АПЛ). Никаких дальнейших комментариев на данный момент сделано не будет», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в этом сезоне АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков по причине нарушения финансовых правил. После апелляции штраф был сокращен до 6 очков.

На данный момент команда опустилась на 16-ю строчку в таблице чемпионата Англии — 27 очков.

ФК Эвертон
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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
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13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 - : -
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 - : -
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 - : -
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
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Арсенал – Астон Вилла
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Челси – Эвертон
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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