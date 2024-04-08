С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил

С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил, сообщает пресс-служба клуба.

«Ирисок» наказали за нарушение правил АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию. Штраф касается трехлетнего периода, который завершился в сезоне-2022/23.

«Клуб и его законные представители начали подготовку к обжалованию решения комиссии (АПЛ). Никаких дальнейших комментариев на данный момент сделано не будет», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в этом сезоне АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков по причине нарушения финансовых правил. После апелляции штраф был сокращен до 6 очков.

На данный момент команда опустилась на 16-ю строчку в таблице чемпионата Англии — 27 очков.