Харри Уинкс: «По манере игры я похож на Хави»

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс в интервью Goal рассказал, как относится к сравнениям со знаменитым хавбеком «Барселоны» и сборной Испании Хави.

23-летний воспитанник «шпор» дебютировал во взрослой команде в 2014 году.

— Это прекрасно, когда тебя сравнивают с такими игроками, как Хави. Но мне еще предстоит пройти длинный путь, чтобы приблизиться к нему по уровню игры, — приводит слова Уинкса Goal. — Я действительно похож на Хави по манере игры. Испанец никогда не был крупным и физически одаренным игроком, но это не мешало ему восхищать своим футболом миллионов болельщиков. Меня — в том числе.

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