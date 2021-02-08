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Харри Реднапп может возглавить «Борнмут»

21:55
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Известный английский тренер Харри Реднапп может стать главным тренером «Борнмута», сообщает 8 февраля Sky Sports. По данным источника, сегодня он побывал на тренировке команды чемпионшипа. Сейчас и. о. главного тренера является Джонатан Вудгейт.

Ранее с поста главного тренера «Борнмута» был уволен Джейсон Тиндалл. 73-летний Реднапп на данный момент отрицает, что готов вернуться к тренерской работе. Он тренировал команду с 1983 по 1992 год. Реднапп не работал с 2017 года после ухода из «Бирмингема».

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