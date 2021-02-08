«Челси» не готов платить Алабе 20 миллионов фунтов в год

«Челси» интересуется защитником «Баварии» Давидом Алабой, сообщает The Telegraph 8 февраля. При этом английский клуб не готов удовлетворить его нынешние финансовые требования.

Летом футболист станет свободным агентом. Как сообщает источник, игрок хочет зарабатывать около 20 миллионов фунтов в год. В клубе не готовы пойти на его условия и могут вернуться к варианту с ним только в том случае, если игрок снизит свои требования.

28-летний австриец в текущем сезоне провел 26 матчей за «Баварию». В его активе два гола и один результативный пас.