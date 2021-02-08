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Гаскойн несколько раз ударил по телу отца, когда тот умер

8 февраля 2021, 23:10

Бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что несколько раз ударил отца, когда тот скончался. Джон Гаскойн умер от рака в 2018 годуё

«Когда я остался один у его больничной койки и он умер, я прыгнул на кровать и ударил его, цитирует Daily Mail Гаскойна. — Я бил его головой и кулаком. А потом просто лежал и обнимал его 45 минут.

Я скучаю по нему по субботам. Но он был очень холоден. Он разговаривал с кем угодно, но не со мной.

Я любил возить его с собой по всему миру, когда играл. Сейчас я в порядке и вспоминаю хорошие времена. Вероятно, хороших моментов было больше, чем плохих".

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