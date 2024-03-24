Холанн назвал правила футбола, которые раздражают его

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о современных футбольных правилах, которые ему больше всего не нравятся.

«Игроки бросают аут в ту или другую сторону, это не имеет значения. Но им нужно убедиться, что они держат мяч двумя руками. Я даже правил не знаю, но если я решу бросить, то, скорее всего, сделаю это неправильно. И не важно, бросаете вы мяч прямо вниз, прямо вверх или что-то еще. Я бы это изменил», — цитирует Холанна Daily Mail.

Он добавил, что также не должно быть ситуации, когда игрок крадет слишком много метров при вбрасывании.

Холанн призвал внедрить систему автоматического определения аута по аналогии с автоматическим взятием ворот.