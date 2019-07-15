Харри Кейн поможет семье шестилетнего мальчика, умершего от рака

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн выразил соболезнования в связи со смертью шестилетнего Бена Уильямса. Год назад он помог мальчику в его лечении от рака и пригласил его на церемонию вручения "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру ЧМ-2018.

В июне этого года Бен скончался, его семья собирает средства на церемонию прощания.

"Очень печально слышать, что Бен недавно скончался. Для меня было честью встретиться с ним на матче с Испанией разделить особенный момент вручения "Золотой бутсы". Мои мысли с ним и его семьей.

Я понимаю семью Бена и его друзей, которые собирают деньги на достойную церемонию прощания. Я помогу им достичь цели", - написал Кейн в Твиттере.