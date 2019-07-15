Харри Кейн поможет семье шестилетнего мальчика, умершего от рака

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн выразил соболезнования в связи со смертью шестилетнего Бена Уильямса. Год назад он помог мальчику в его лечении от рака и пригласил его на церемонию вручения "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру ЧМ-2018.
В июне этого года Бен скончался, его семья собирает средства на церемонию прощания.
"Очень печально слышать, что Бен недавно скончался. Для меня было честью встретиться с ним на матче с Испанией разделить особенный момент вручения "Золотой бутсы". Мои мысли с ним и его семьей.
Я понимаю семью Бена и его друзей, которые собирают деньги на достойную церемонию прощания. Я помогу им достичь цели", - написал Кейн в Твиттере.
Very sad to hear that Ben Williams passed away recently. It was an honour to have met him at the Spain game and shared a special moment with the golden boot. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/fpkzT2YxOb— Harry Kane (@HKane) 15 июля 2019 г.