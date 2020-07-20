Харри Кейн показал самое эпичное объявление пола своего будущего ребенка

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн эпично объявил пол своего будущего ребенка. Форвард вместе с супругой устроил видеоконференцию для родственников. Он установил мяч на тренировочном поле на 11-метровой отметке и разбил подвешенный на перекладине гигантский мяч.

Из разбитого мяча повалил синий дым: Кейны ожидают мальчика.

We are having a Boy ?? pic.twitter.com/F91i1TniDT — Harry Kane (@HKane) July 20, 2020

Это третий ребенок в семье футболиста: пара воспитывает двух дочек.