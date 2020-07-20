Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Харри Кейн показал самое эпичное объявление пола своего будущего ребенка

17:47
Харри Кейн разбивает мячик с синим дымом. Фото Twitter
Харри Кейн разбивает мячик с синим дымом. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн эпично объявил пол своего будущего ребенка. Форвард вместе с супругой устроил видеоконференцию для родственников. Он установил мяч на тренировочном поле на 11-метровой отметке и разбил подвешенный на перекладине гигантский мяч.

Из разбитого мяча повалил синий дым: Кейны ожидают мальчика.

Это третий ребенок в семье футболиста: пара воспитывает двух дочек.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир