Хаби Алонсо может стать помощником Гвардьолы в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии», сейчас — тренер второй команды «Сосьедада» Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб «Манчестер Сити», сообщает Goal.com.

По информации источника, 38-летний испанец может стать помощником главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы. Сообщается, что на должность также претендуют Родолфо Боррелл из клубной академии и Доменек Торрен, ранее работавший помощником Гвардьолы в «Барселоне» и «Баварии», однако именно Алонсо считается фаворитом. Источник отмечает, что Гвардьола уже связывался с Алонсо.