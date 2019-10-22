Гвардьола заявил, что ему приятно наблюдать за игрой «Аталанты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола — о матче с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

— Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Они играют смело и уважают своих болельщиков. Они идут на большой риск, и я уверен, что во вторник вечером «Аталанта» сыграет в своем привычном стиле, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Я полон уверенности и всецело доверяю своей команде. Пока что мы не слишком хорошо играем в штрафной. Мы допустили ряд ошибок, которых не должно быть на этом уровне. В то же время мы очень хорошо играем в обороне. Осталось только начать забивать в нужные моменты. Уокеру становится лучше. Он и Отаменди тренировались в воскресенье. Физические кондиции Менди не станут большой проблемой, ведь это его главное достоинство. Когда он будет тренироваться и играть месяцами, мы увидим лучшую версию Менди. Агуэро неудержим, и он мог сыграть в субботу, но Жезус поймал ритм, поэтому сделали выбор в его пользу. Серхио — уникальный футболист мирового значения, Габриэл — лучший нападающий для высокого прессинга. Проблема в том, что я, как правило, играю с одним форвардом.

Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» начнется в 22.00 по московскому времени.