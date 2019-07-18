Гвардьола заинтересован в Дани Алвесе, но "Манчестер Сити" нужно избавиться от одного легионера

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Главный тренер команды Хосеп Гвардьола также заинтересован в сотрудничестве с 36-летним ветераном, сообщает globoesporte.

По регламенту АПЛ в заявке клуба могут значиться только 17 легионеров. Для подписания Алвеса придется избавиться от одного игрока. С большой долей вероятности это будет защитник Данилу.

Алвес стал лучшим игроком Кубка Америки, а также самым титулованным футболистом в мире. В составе сборной Бразилии он ранее выиграл Кубок Америки в 2007 году и два Кубка конфедераций. В активе игрока – 5 трофеев с "Севильей", 23 – с "Барселоной", 2 – с "Ювентусом" и 6 – с "ПСЖ".

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