Томас Тухель прокомментировал возможный уход Лукаку в «Интер»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Интер».

«На данный момент мы не можем продавать игроков. Ромелу — важная часть команды. Он хочет больше играть, я чувствую, что сейчас он очень мотивирован. Он победитель и всегда будет таким. Для нас это очень важно», — сказал Тухель на пресс-конференции.

В сезоне-2021/22 28-летний форвард сыграл за лондонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативных передачи. Его контракт с «Челси» истекает в июне 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.