Гвардьола рассказал, когда закончит карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, когда планирует завершить карьеру.

— Матч с «Фулхемом» в субботу станет для меня 700-м в карьере? Здорово, я хочу провести еще 700 матчей, а потом завершить, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Когда я начинал тренировать, даже не думал, что дойду до отметки в 700 игр. Здорово провести столько матчей при таком малом количестве поражений.

49-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Барселоне Б». С 2008 по 2012 год испанец тренировал «Барселону», в период с 2013 по 2016 год он возглавлял «Баварию». С 2016 года Гвардьола работает в «Манчестер Сити».