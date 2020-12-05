Гвардьола рассказал, когда закончит карьеру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, когда планирует завершить карьеру.
— Матч с «Фулхемом» в субботу станет для меня 700-м в карьере? Здорово, я хочу провести еще 700 матчей, а потом завершить, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Когда я начинал тренировать, даже не думал, что дойду до отметки в 700 игр. Здорово провести столько матчей при таком малом количестве поражений.
49-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Барселоне Б». С 2008 по 2012 год испанец тренировал «Барселону», в период с 2013 по 2016 год он возглавлял «Баварию». С 2016 года Гвардьола работает в «Манчестер Сити».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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