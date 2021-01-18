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Гвардьола отметил игру Стоунса в матче с «Кристал Пэлас»

04:17
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (4:0). Дубль во встрече оформил защитник Джон Стоунс.

«Нам нужно было проявить терпение, потому что «Пэлас» очень хорошо оборонялся. Это важная победа. Мы стараемся играть так же, как и в последние несколько сезонов, и в четверке защитников мы не делаем ошибок.

Если есть один игрок, которым я больше всего доволен, так это Джон Стоунс. Он играет, потому что он этого заслуживает», — приводит слова Гвардьолы Sky Sports.

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