Гвардьола и Клопп введены в Зал славы тренеров английских лиг

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA), информирует сайт организации. Они отмечаены за исторические достижения в тренерской работе.

Торжественная церемония состоялась в Манчестере. Награды в виде серебряных подносов ручной работы были врчены специалистам их коллегами — главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.