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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не может позволить себе купить нападающего в летнее трансферное окно

10:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не может позволить себе покупку нападающего в летнее трансферное окно.

«Мы никого не купим при нынешних ценах. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Габриэль Жезус и Ферран Торрес, которые хорошо играли на позиции форварда, у нас есть молодые ребята из академии. Пока я не знаю, что произойдет, купим ли мы форварда или нет. На сегодняшний день выше шансы того, что мы не купим нового нападающего на следующий сезон», — приводит Goal слова Гвардиолы.

28 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» может купить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна или форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/guardiola-doubts-man-city-striker-deal-amid-kane-talk-steers/1wet0urwljf7p1soqdxryjrtkc

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Иван Торопцев все материалы автора

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