Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не может позволить себе купить нападающего в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не может позволить себе покупку нападающего в летнее трансферное окно.

«Мы никого не купим при нынешних ценах. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы не исключение. У нас есть Габриэль Жезус и Ферран Торрес, которые хорошо играли на позиции форварда, у нас есть молодые ребята из академии. Пока я не знаю, что произойдет, купим ли мы форварда или нет. На сегодняшний день выше шансы того, что мы не купим нового нападающего на следующий сезон», — приводит Goal слова Гвардиолы.

28 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» может купить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна или форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.