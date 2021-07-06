Ингс отказался продлевать контракт с «Саутгемптоном» на четыре года

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 28-летний англичанин отклонил предложение «святых» продлить соглашение на четыре года.

Ингс выступает за «Саутгемптон» с лета 2018 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 33 матча за «святых», на его счету 13 голов и четыре результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 22 миллиона евро. 20 мая сообщалось об интересе к англичанину со стороны «Манчестер Юнайтед».