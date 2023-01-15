Гвардиола заявил, что игроки «Манчестер Сити» должны чаще находить Холанна пасами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и высказался о трех матчевой безголевой серии Эрлина Холанна.

«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним. Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей АПЛ «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч — удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть. Мы хорошо играли — так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел за «Манчестер Сити» 24 матча, забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.