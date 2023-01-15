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Сегодня, 13:23

Гвардиола заявил, что игроки «Манчестер Сити» должны чаще находить Холанна пасами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и высказался о трех матчевой безголевой серии Эрлина Холанна.

«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним. Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей АПЛ «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч — удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть. Мы хорошо играли — так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции с 38 очками после 18 встреч.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел за «Манчестер Сити» 24 матча, забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-manchester-united-haaland-25979398

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 2 : 0
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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