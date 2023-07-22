Артета заявил, что полузащитник Партей входит в его планы на сезон
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, входит ли в его планы полузащитник Томас Партей.
«Входит ли Партей в мои планы? Без сомнений. Томас является очень важным игроком для команды и для меня лично. Я хочу, чтобы он продолжал оставаться частью нашего клуба», — сказал Артета на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что 30-летний ганец близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.
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16
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17
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18
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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