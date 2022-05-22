Гвардиола уверен, что Холанн забьет свою норму в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил перспективы форварда Эрлинга Холанна в команде.

«Говорят, он не сможет адаптироваться к нашей игре, но я хотел бы спросить этих людей: «А как мы будет играть?» И я совершенно уверен, что они не знают ответа на этот вопрос. Уверен, что он забьет свою норму просто потому, что он хорош. Но важно понимать, что он приедет в новую страну, ему нужно будет освоиться», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

С сезона-2022/23 Холанн будет выступать за «Манчестер Сити». Ранее он играл за «Боруссию».

В прошедшем сезоне 21-летний футболист забил 29 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за немецкий клуб.