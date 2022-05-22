Гвардиола заявил, что «Ман Сити» предоставить Холанну достаточно времени для адаптации

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу будущего новичка команды Эрлина Холанна. Летом футболист переедет в Англию для игры за горожан.

«Уверен, он хорошо адаптируется. Чтобы составить вам реальное мнение, я должен работать с ним. Приехать в новую страну, в новый дом — ко всем этим вещам нужно приспосабливаться. Надеюсь, что он приезжает к нам надолго. Если ему нужно больше времени, оно будет. Мы постараемся помочь ему», — цитирует Гвардиолу Sports Illustrated.

Холанн перешел в «Боруссию» в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за команду.

С сезона-2022/23 он будет выступать за «Манчестер Сити». Английский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 75 миллионов евро.