Гвардиола стал первым тренером, который выиграл три чемпионства подряд в Испании, Англии и Германии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола первым тренером в истории футбола, которому удалось три раза подряд выиграть чемпионаты Германии, Испании и Англии.

Вчера, 20 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ, благодаря чему «горожане» досрочно стали чемпионами Англии.

Этот титул стал для испанского специалиста третьим к ряду.

Ранее Гвардиола трижды приводил «Баварию» к чемпионству (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Также испанец является трехкратным чемпионом ла лиги с «Барселоной» (2008/09, 2009/10, 2010/11).

Таким образом, Гвардиола стал единственным тренером в истории, которому удалось взять три чемпионата подряд в Испании, Германии и Англии.