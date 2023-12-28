Гвардиола сообщил, что Холанн не сыграет за «Манчестер Сити» до конца года
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлин Холанн не сможет появиться на поле до конца года из-за травмы.
23-летний норвежец не играл из-за травмы ноги с 6 декабря — тогда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1), а футболист полностью провел встречу.
«Эрлин чувствует себя лучше, но он пока еще не провел ни одной тренировки с командой. Надеюсь, в январе он сможет вернуться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.
В сезоне-2023/24 Холанн забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
«Горожанам» предстоит провести еще один матч в 2023 году: 30 декабря команда примет на своем поле «Шеффилд» в 20-м туре АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Ман. Сити
|18
|11
|4
|3
|43-21
|37
|
5
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
6
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
7
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
8
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|19
|7
|4
|8
|31-29
|25
|
11
|Вулверхэмптон
|19
|7
|4
|8
|27-31
|25
|
12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|18
|5
|4
|9
|25-28
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|6
|9
|19-28
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|19
|8
|2
|9
|24-25
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|1 : 3
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|2 : 3
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 2
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|3 : 2
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 4
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|2 : 1
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|1 : 3
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|15
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6