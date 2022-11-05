Гвардиола с сарказмом ответил на критику Ибрагимовича по поводу Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича по поводу форварда английской команды Эрлина Холанна. По мнению шведа, эгоизм испанского специалиста может помешать норвежцу расти как игроку.

«Златан совершенно прав. В этом клубе мое эго превыше всего. Мне не нравится, когда Эрлин забивает по три гола. Я так ревную», — приводит BBC слова Гвардиолы.

В сезоне-2022/23 Холанн забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.