Гвардиола: «Ничего для нас не изменилось. Мы должны выиграть все оставшиеся матчи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (5:1).

«Мы провели хороший и уверенный матч. Игроки атаки сыграли блистательно, и не только Габриэл Жезус, забивший четыре гола.

Если кто-то и заслуживает всего лучшего для себя, так это Габриэл. Мы очень рады за него. Не имеет значения, на какой позиции он выходит, Габриэл всегда бьется за партнеров. Он великолепен.

В гонке за титулом ничего не изменилось. Сегодня был еще один «финал». Впереди новый «финал» — с «Лидсом».

Ничего для нас не изменилось. Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионами», — цитирует Гвардиолу BBC.