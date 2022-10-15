Гвардиола ответил Ширеру, который считает, что Кейн забил за «Сити» столько же, сколько и Холанн

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывания экс-форварда сборной Англии Алана Ширера по поводу нападающих Эрлина Холанна и Харри Кейна.

Ранее 52-летний англичанин выразил мнение, что Кейн забил бы за «Сити» в этом сезоне столько же, сколько Холанн. Манчестерский клуб летом интересовался форвардом «Тоттенхэма», но выбрал в итоге норвежца.

«Я не знаю. Не могу знать, что случилось бы, если бы Кейн был здесь. Может быть, Алан знает это лучше меня», — цитирует BBC Гвардиолу.

В этом сезоне 22-летний норвежец забил 20 голов в 13 матчах во всех турнирах. У 29-летнего англичанина 9 голов в 13 встречах.