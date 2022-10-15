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Сегодня, 07:59

Гвардиола ответил Ширеру, который считает, что Кейн забил за «Сити» столько же, сколько и Холанн

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывания экс-форварда сборной Англии Алана Ширера по поводу нападающих Эрлина Холанна и Харри Кейна.

Ранее 52-летний англичанин выразил мнение, что Кейн забил бы за «Сити» в этом сезоне столько же, сколько Холанн. Манчестерский клуб летом интересовался форвардом «Тоттенхэма», но выбрал в итоге норвежца.

«Я не знаю. Не могу знать, что случилось бы, если бы Кейн был здесь. Может быть, Алан знает это лучше меня», — цитирует BBC Гвардиолу.

В этом сезоне 22-летний норвежец забил 20 голов в 13 матчах во всех турнирах. У 29-летнего англичанина 9 голов в 13 встречах.

Алан Ширер
Гарри Кейн
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
10
 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
11
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
14
 Кр. Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18
 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3-12 6
19
 Нот. Форест 9 1 2 6 7-22 5
20
 Лестер 9 1 1 7 15-24 4
Результаты / календарь
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38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

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